SBI Clerk PET Material 2022 : एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम मैटेरियल जारी, ऐसे डाउनलोड करें

SBI Clerk PET Material 2022 : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने प्री एग्जामिनेशन मैटेरियल (PET Material) जारी कर दिया है. एसबीआई ने पीईटी मैटेरियल आज ही अपनी वेबसाइट sbi.co.in पर जारी किया है. एससी/एसटी/एक्स सर्विसमैन और धार्मिक अल्पसंख्यक कैंडिडेट्स के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का आयोजन करेगा. बता दें कि एसबीआई क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन नवंबर में किया जाएगा. एसबीआई क्लर्क भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जल्द जारी करेगा. उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे.

एसबीआई ने क्लर्कियल कैडर में जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) पद पर भर्ती के लिए 7 सितंबर से 27 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किया था.

कैसे डाउनलोड करें एसबीआई क्लर्क पीईटी मैटेरियल 2022 ?

– सबसे पहले एसबीआई की वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं– अब होम पेज पर ही ‘Pre Examination Training Materials’ link given under ‘ ‘RECRUITMENT OF JUNIOR ASSOCIATES (CUSTOMER SUPPORT & SALES) (Advertisement No: CRPD/CR/2022-23/15)’ लिंक मिलेगा– इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होगा– यहां अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की एंट्री करें– अब एसबीआई क्लर्क प्री ट्रेनिंग मैटेरियल डाउनलोड करें

