SIB Result 2022 : साउथ इंडियन बैंक पीओ और क्लर्क भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 23 फरवरी से है इंटरव्यू

SIB Result 2022 : बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है. साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (SIB) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. साउथ इंडियन बैंक में पीओ और क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा हुई थी. साउथ इंडियन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट southindianbank.com पर जाकर चेक कर सकते हैं. इस भर्ती परीक्षा में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू 23 से 28 फरवरी 2022 तक होगा. पीओ और क्लर्क पदों पर फाइनल सेलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू में मिले मार्क्स को जोड़कर हुए कुल मार्क्स के आधार पर होगा.

साउथ इंडियन बैंक पीओ और क्लर्क भर्ती परीक्षा का रिजल्ट

– सबसे पहले साउथ इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट southindianbank.com पर जाएं– अब होम पेज पर मौजूद करियर सेक्शन में जाएं-अब ‘View Current Openings’ और फिर उसके अंतर्गत मौजूद ‘WE ARE INVITING TALENTS’ लिंक पर क्लिक करें– अब एक नया पेज ओपन होगा– अब यहां ‘ CLICK HERE FOR RESULTS’ पर क्लिक करें– अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि एंटर करें– अब साउथ इंडियन बैंक के ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट डाउनलोड कर लें

