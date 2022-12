SIDBI Bank Jobs 2022 : सिडबी में असिस्टेंट मैनेजर निकली है भर्ती, 70 हजार है सैलरी

SIDBI Bank Jobs 2022 : बैंक में जॉब सर्च कर रहे हैं तो सिडबी बैंक में ट्राई कर सकते हैं. सिडबी (SIDBI) यानी स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट मैनेजर पद पर भर्ती करना चाह रहा है. सिडबी में असिस्टेंट मैनेजर पद पर कुल 100 वैकेंसी है. सिडबी असिस्टेंट मैनेजर भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म कल 14 नवंबर से भरे जा सकते हैं. इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 जनवरी 2023 है.

सिडबी बैंक असिस्टेंट मैनेजर पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन एग्जाम आयोजित करेगा. इसका आयोजन जनवरी या फरवरी 2023 में किया जाएगा. असिस्टेंट मैनेजर भर्ती के लिए आवेदन सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in पर जाकर कर सकते हैं.

सिडबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए वैकेंसी डिटेल

जनरल- 41इडब्लूएस-10ओबीसी-28

एससी-9एसटी-12

सिडबी में असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी

28150 – 1550(4) – 34350 – 1750(7) – 46600 -EB – 1750(4) – 53600 – 2000(1) – 55600 (17 years) – 70,000/ – लगभग

सिडबी में असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए योग्यता

किसी भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री (अच्छा हो कि कॉमर्स/इकोनॉमिक्स/मैनेजमेंट में पीजी किए हों).लॉ की बैचलर डिग्री/इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री (सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो तो अच्छा है)/सीए/सीएस/सीडब्लूए/सीएफए या पीएचडी.

उम्र सीमा- 21 से 28 साल

सिडबी में असिस्टेंट मैनेजर पद पर भर्ती प्रक्रिया

ऑनलाइन एग्जाम (250 अंकों का ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप)

इंटरव्यू

सिडबी में असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए कैसे करें आवेदन ?

-सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in पर जाएं.-अब “APPLY ONLINE” पर क्लिक करें.– “Click here for New Registration” टैब पर क्लिक करें.– अब यहां अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी क्लिक करें.-Validate your details’ करके डिटेल वैलिडेट करके ‘Save & Next’ बटन पर क्लिक करें.-अपने फो और सिग्नेचर अपलोड करें.-अब अन्य डिटेल भरें.-अब प्रिव्यू पर क्लिक करके भरी गई जानकारियां क्रॉस चेक करें और COMPLETE REGISTRATION पर क्लिक करें.– अब फीस पेमेंट करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

आवेदन शुल्क

एससी/एसटी/दिव्यांग-175 रुपयेअन्य-1100 रुपयेस्टाफ कैंडिडेट- आवेदन फ्री

सिडबी असिस्टेंट मैनेजर भर्ती नोटिफिकेशन 2022

ये भी पढ़ें

GOVT JOBS: ग्रेजुएट & डिप्लोमा अप्रेंटिस की 1500 से ज्यादा वैकेंसी, बिना एंट्रेंस के मिलेगी नौकरीBPSC Recruitment 2022: BPSC में इन पदों पर आवेदन करने के बचे हैं कुछ दिन, जल्द करें अप्लाई, मिलेगी अच्छी सैलरी