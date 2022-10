SSC Admit Card 2022 : दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड जारी

SSC Admit Card 2022 : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड SSC NWR की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा के लिए सेंटर हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश रीजन में बनाए गए हैं.

ऐसे डाउनलोड करें कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड

-सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट sscnwr.org पर जाएं– अब होम पेज पर ही ‘STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR CONSTABLE (DRIVER)-MALE IN DELHI POLICE EXAMINATION, 2022 TO BE HELD ON 21/10/2022 लिंक मिलेगा, क्लिक करें– अब इंस्ट्रक्शन के पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा– अब आगे क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होगा– यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके सबमिट करें– एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, डाउनलोड करें

