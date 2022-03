SSC CGL 2022: एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें? जानिए यहां

SSC CGL 2022, SSC CGL Preparation 2022, How to Prepare for SSC CGL 2022: कर्मचारी चयन आयोग, SSC द्वारा आयोजित कंबाइंड ग्रैजुएट लेवल यानी एसएससी सीजीएल परीक्षा (SSC CGL 2022) के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों में कई पदों पर भर्ती (Government Jobs 2022) की जाती है. यह एसएससी की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. जिसके लिए हजारों उम्मीदवार हर वर्ष तैयारी करते हैं. कई उम्मीदवारों के मन में सवाल होता है कि आखिर परीक्षा की तैयारी कैसे करें (How to prepare for SSC CGL 2022). इसे लेकर सभी जानकारी एवं महत्वपूर्ण टिप्स (SSC CGL Preparation 2022) नीचे दिए जा रहे हैं.

बता दें कि एसएससी सीजीएल परीक्षा चार स्तर (SSC CGL 2022 Exam Pattern) में होती है. पहले दोस्तों में कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जो कि बहुविकल्पीय प्रकार की होती है. वहीं तीसरे स्तर में सब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं. जो कि हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में होती है. जबकि चौथी परीक्षा डीएसटी एवं सीपीटी की होती है.

परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए (SSC CGL Preparation 2022). रिजनिंग विषय के लिए फिंगर काउंटिंग एवं इमेज असेंबलिंग जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे में इन प्रकार के प्रश्नों की भी तैयारी उम्मीदवारों करना चाहिए. परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र या तो कोचिंग संस्थानों की मदद ले सकते हैं या फिर घर से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं.

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे जरूरी होता है उनके मॉक टेस्ट हल करना. ऐसे में छात्रों को सिलेबस कवर करने के साथ-साथ अधिक से अधिक मॉक टेस्ट हल करने होंगे. इसके अलावा छात्रों को परीक्षा के समय तनाव से बचना चाहिए. जिससे उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव ना पड़े और अच्छे से परीक्षा दे सकें.

ये भी पढ़ें-SSC CHSL Recruitment 2022: भारत सरकार में इन पदों पर आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन, 12वीं पास करें अप्लाई, 92000 मिलेगी सैलरीKVS Recruitment 2022: केंद्रीय विद्यालय में इन पदों पर बिना परीक्षा मिल सकती है नौकरी, जल्द करें आवेदन, मिलेगी अच्छी सैलरी