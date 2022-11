SSC CGL Admit Card 2022 Released: इस रीजन का SSC CGL 2022 का एडमिट कार्ड जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड 

SSC CGL Admit Card 2022 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र (NWR) के लिए ग्रेजुएट कंबाइंड लेवल (CGL) का एडमिट कार्ड (SSC CGL Admit Card 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो भी इस रीजन के लिए आवेदन किए हैं, वे SSC NWR की आधिकारिक वेबसाइट sscnwr.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.sscnwr.org/cgl_tier_1_2022_1832.php पर क्लिक करके भी एडमिट कार्ड (SSC CGL Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के जरिए भी एडमिट कार्ड देख सकते हैं.

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, “उम्मीदवार ध्यान दें कि परीक्षा में बैठने के दौरान उनके पास एक मूल फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें जन्मतिथि हो जो एडमिट कार्ड (SSC CGL Admit Card 2022) में छपी है. अगर मूल में जन्मतिथि नहीं दी गई है फोटो आधिकारिक पहचान पत्र, तो उम्मीदवार के पास उनकी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में एक अतिरिक्त सरकारी मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए. यदि एडमिट कार्ड (SSC CGL Admit Card 2022) के प्रमाण के रूप में जारी मूल फोटो पहचान पत्र / आधिकारिक प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि नहीं है मैच होती है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.”

SSC CGL Admit Card 2022 ऐसे करें डाउनलोड

SSC NWR की आधिकारिक वेबसाइट sscnwr.org पर जाएं.उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION, 2022 (TIER-I) TO BE HELD FROM 01/12/2022 TO 13/12/2022′ लिखा हो.आवश्यक विवरण दर्ज करें.आपका SSC CGL Admit Card 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.SSC CGL Admit Card 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

