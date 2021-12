SSC CGL Tier 1 Answer Key 2021 Released: जारी हुआ SSC CGL Tier 1 2021 का फाइनल Answer Key, इस Direct Link से करें डाउनलोड

SSC CGL Tier 1 Answer Key 2021 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर 1 का फाइनल आंसर की (SSC CGL Tier 1 Answer Key 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (SSC CGL Tier 1 Exam) के लिए शामिल हुए हैं, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर की (SSC CGL Tier 1 Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. आंसर की (SSC CGL Tier 1 Answer Key 2021) डाउनलोड करने की सुविधा 7 जनवरी 2022 तक उपलब्ध रहेगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ssc.digialm.com/EForms/configure पर क्लिक करके भी आंसर की (SSC CGL Tier 1 Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी आंसर की (SSC CGL Tier 1 Answer Key 2021) देख सकते हैं. SSC ने हाल ही में कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा के सभी योग्य और गैर-योग्य उम्मीदवारों के अंक जारी किए थे.

उम्मीदवारों को SSC CGL Tier- 2 परीक्षा में उनके द्वारा टियर 1 में प्राप्त अंकों के आधार पर उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. SSC CGL Tier 2 परीक्षा 28 और 29 जनवरी, 2022 को आयोजित होने वाली है.

SSC CGL Tier 1 Answer Key 2021 ऐसे करें डाउनलोड

SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Combined Graduate Level Examination (Tier-I) 2020: Uploading of Final Answer Keys along with Question Paper लिखा हो.यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें.SSC CGL Tier 1 Answer Key 2021 स्क्रीन पर दिखाई देगा.SSC CGL Tier 1 Answer Key 2021 डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें.

