SSC CHSL 2021-22: Tier 1 आंसर की ssc.nic.in पर जारी, 27 तक दर्ज करें आपत्ति

SSC CHSL 2021-22 Tier 1 answer key: कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CHSL टियर 1 के लिए प्रोविजनल उत्तर कुंजी 2022 को ऑनलाइन मोड में ssc.nic.in पर जारी किया है. SSC CHSL टियर 1 2022 उत्तर कुंजी के साथ, उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट भी जारी की गई है.

उम्मीदवार अपनी पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एसएससी सीएचएसएल टियर 1 उत्तर कुंजी 2022 डाउनलोड कर सकते हैं. वे 27 जून, 2022 (रात 8 बजे) तक अनंतिम एसएससी सीएचएसएल 2022 टियर 1 उत्तर कुंजी के पर आपत्तियां भी उठा सकते हैं. चुनौती के लिए प्रति प्रश्न या उत्तर के लिए 100 रुपये का भुगतान भी करना होगा.

SSC CHSL टियर 1 उत्तर कुंजी 2022 डाउनलोड करने के स्टेप्सचरण 1: एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.चरण 2: होमपेज पर “उत्तर कुंजी” टैब पर क्लिक करें.चरण 3: “Uploading of Tentative Answer Keys along with Candidates’ Response Sheet of CHSLE-2021 (Tier-I)” पर क्लिक करें.चरण 4: अगले निर्देशों को पढ़ें और दिए गए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.चरण 5: अब “संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा – 2021 (टियर 1)” का चयन करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.चरण 6: अब अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.चरण 7: लॉगिन करने के बाद, टियर 1 SSC CHSL 2022 उत्तर कुंजी प्रदर्शित होगी.चरण 8: SSC CHSL टियर 1 2022 की उत्तर कुंजी देखें और डाउनलोड करें.चरण 9: अब SSC CHSL टियर 1 उत्तर कुंजी 2022 के खिलाफ यदि कोई आपत्ति हो तो उठाएं.

उम्मीदवारों संबंधित रिस्पॉन्स शीट का एक प्रिंटआउट लें क्योंकि यह समय सीमा के बाद वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होगा.

