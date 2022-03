SSC CHSL 2022: केंद्र सरकार के विभागों में 12वीं पास के लिए बंपर भर्ती, जानें आवेदन, योग्यता, चयन सब कुछ

SSC CHSL 2022, SSC CHSL Notification Eligibility Salary, Latest Government Jobs: कर्मचारी चयन आयोग, SSC ने संयुक्त उच्च माध्यमिक लेवल परीक्षा (SSC CHSL 2022) के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं. जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, डाक सहायक एवं जूनियर सचिवालय सहायक जैसे पदों पर भर्ती (Government Jobs in India) की जाएगी. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 7 मार्च 2022 (SSC CHSL Last Date To Apply) तक परीक्षा के लिए आवेदन (SSC CHSL 2022 Apply Online) कर सकते हैं.

पदों के लिए 12वीं पास (12th Pass Government Jobs) उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. वहीं आयु सीमा (SSC CHSL 2022 Age Limit) 18 से 27 वर्ष निर्धारित है.

SSC CHSL 2022 Salary: सैलरीविभिन्न पदों पर चयनित उम्मीदवारों को ₹19900 से लेकर ₹92300 तक की प्रतिमाह सैलरी (SSC CHSL 2022 Salary) दी जाएगी. पद-वार सैलरी भर्ती का नोटिफिकेशन में चेक करें.

SSC CHSL 2022 Selection Process: चयन प्रक्रियापदों पर उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों की परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. जिसमें टियर-1 में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, टियर 2 में वर्णनात्मक पेपर एवं टियर -3 में टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट लिया जाएगा.

SSC CHSL 2022 Exam Pattern: परीक्षा पैटर्नटियर 1 परीक्षा 200 अंको की होगी. जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी. जिसके लिए उम्मीदवारों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा.

