SSC CHSL Exam 2022 : एसएससी CHSL टीयर-1 अप्लीकेशन स्टेटस जारी

SSC CHSL Exam 2022 : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) भर्ती 2022 के टीयर-1 एग्जाम के लिए हुए आवेदन का स्टेटस जारी कर दिया है. सीएचएसएल टीयर-1 एग्जाम 24 मई से 10 जून 2022 तक होंगे. नोटिस में कहा गया है कि एडमिट कार्ड सही समय पर जारी किए जाएंगे. एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे. एसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड एसएससी की रीजनल वेबसाइट्स पर भीअपलोड किए जाएंगे. एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2022 को जारी किया गया था. इसके तहत एलडीए, पीए, जेएसए, एसए, डीओ जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती होगी.

एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर-1 अप्लीकेशन स्टेटस ऐसे चेक करें

-सबसे पहले एसएससी की रीजनल वेबसाइट पर जाएं जैसे कि sscsr.gov.in-अब ‘Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, 2021 – Know the Application Status’ पर क्लिक करकें– अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करें– अब ‘Know the Status of Application’ पर क्लिक करें– अब एसएससी अप्लीकेशन स्टेटस चेक करें

एसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे

