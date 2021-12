SSC CHSL Tier 2 Admit Card 2021 : एसएससी सीएचएसएल टीयर-2 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें

SSC CHSL Tier 2 Admit Card 2021 : कर्मचारी चयन आयोग (SSC), मध्य क्षेत्र ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी एसएससी सीएचएसएल 2020 टीयर-2 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. एसएससी सीएचएसएल टीयर-2 परीक्षा 8 जनवरी 2022 को होनी है. एसएससी सीएचएसएल टीयर-1 परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार एसएससी सीएचएसएल टीयर-2 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ssc-cr.org से डाउनलोड कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एसएससी सीएचएसएल टीयर-2 उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और कर्नाटक-केरल क्षेत्रों के एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी किए जाएंगे. बता दें कि टीयर-2 परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 30% अंक हासिल करना जरूरी होगा.

परीक्षा केंद्र पर ये चीजें साथ ले जाना है जरूरी

एसएससी सीएचएसएल टीयर-2 परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और फोटो पहचान पत्र जरूर लेकर जाएं.

SSC CHSL Tier 2 Admit Card 2021 : ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

– सबसे पहले एसएससी मध्य क्षेत्र की वेबसाइट ssc-cr.org पर जाएं– अब एडमिट कार्ड के लिंक STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMBINED HIGHER SECONDARY LEVEL (10+2) PAPER-II EXAM. 2020 TO BE HELD ON 09/01/2022’ पर क्लिक करें– अब एक नया पेज ओपन होगा– यहां अपने लॉग इन क्रेडेंशियल एंटर करें– अब अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट कर लें

ये भी पढ़ें

MoFPI Recruitment 2022: फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में बिना परीक्षा पा सकते हैं नौकरी, बस करना होगा ये काम

Sarkari Naukri: ग्रेजुएट के लिए लोक सेवा आयोग में इन पदों पर निकली वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू, 97000 होगी सैलरी