SSC CR CHSL Admit Card 2022 : सीएचएसएल टीयर-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी

SSC CR CHSL Admit Card 2022 : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी सीएचएसएल टीयर-1 एग्जाम 2021-22 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. यह एडमिट कार्ड उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने अपने परीक्षा केंद्र यूपी और बिहार में सेलेक्ट किए थे. यानी यह परीक्षा एसएससी सेंट्रल रीजन के लिए हो रही है. एसएससी सीआर सीएचएसएल टीयर-1 एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एसएससी सीएचएसएल टीयर-1 परीक्षा 4 मई से 10 जून 2022 तक होगी.

ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अभ्यर्थी एक से अधिक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकेंगे. बार बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो एसएससी आपको ब्लॉक कर सकता है. एसएससी सीएचएसएल टीयर-1 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने साथ मूल फोटो पहचान पत्र लेकर जाना है. इस पर जन्मतिथि लिखी होनी चाहिए.

ऐसे डाउनलोड करें CHSL Admit Card 2022

– सबसे पहले एसएससी सीआर की वेबसाइट ssc-cr.org पर जाएं– अब ‘STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMBINED HIGHER SECONDARY LEVEL (10+2) EXAMINATION – 2021 (TIER- I) TO BE HELD FROM 24/05/2022 TO 10/06/2022’ लिंक पर क्लिक करें– अब इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ‘ CLICK HERE TO CHECK STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD’ लिंक पर क्लिक करें-अब प्रोसीड बटन पर क्लिक करें– अब लॉग इन क्रेडेंशियल एंटर करें– अब एसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड 2022 डाउनलोड करें

