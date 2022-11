SSC Delhi Police HC Answer Key 2022 : हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आंसर की जारी, जानें कब तक आएगा रिजल्ट

SSC Delhi Police HC Answer Key 2022 : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 आंसर की जारी कर दी है. एसएससी हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक किया गया था. हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आंसर की के जरिए अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं. इससे स्कोर का अनुमान लग जाएगा. इसके साथ ही आंसर की में दिए किसी जवाब पर आपत्ति हो तो इस पर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं. एसएससी हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 आंसर की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. इसी वेबसाइट पर विजिट करके आंसर की पर ऑब्जेक्शन भी सबमिट कर सकते हैं. ऑब्जेक्शन 7 नवंबर 2022 तक सबमिट किए जा सकते हैं. इसके लिए प्रति ऑब्जेक्शन 100 रुपये फीस भी चुकानी होगी.

एससी हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 की आंसर की पर ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी करेगा. एसएससी हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रिजल्ट 2022 दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में जारी होगा.

एसएससी हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस आंसर की 2022 कैसे डाउनलोड करें ?

– सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं– अब होम पेज पर ‘Head Constable (Ministerial) in Delhi Police Examination, 2022: Uploading of Candidates’ Response Sheet(s) along with Tentative Answer Keys पर जाएं– अब एसएससी हेड कांस्टेबल आंसर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें– इसे प्रिंट भी कर सकते हैं

