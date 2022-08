SSC GD Constable 2021 PET PST result: 25 हजार से ज्यादा भर्ती का रिजल्ट करें चेक

SSC GD Constable 2021 PET PST result: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने कांस्टेबल (जीडी) का शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) / शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) के परिणाम असम राइफल्स परीक्षा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), एनआईए, एसएसएफ और राइफलमैन में के शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) / शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) के लिए जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

डीएमई के लिए कुल 92,877 उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया है. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का पीईटी / पीएसटी सीएपीएफ द्वारा 18 मई से 9 जून, 2022 तक आयोजित किया गया था.

एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2021 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी के पद पर भर्ती के लिए आयोजित की गई. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 25,271 वैकेंसी भरी जाएंगी.

परिणाम डाउनलोड करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.-‘परिणाम’ टैब पर क्लिक करें.-Constable (GD) in CAPFs, NIA, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2021 result link पर क्लिक करें.-परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.-परिणाम डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें

Here’s the official notification.

Constable (GD) – List of Female candidates qualified for Detailed Medical Examination (DME)

Constable (GD) – List of Male candidates qualified for Detailed Medical Examination (DME)

Constable (GD) – List of candidates whose category has been changed to UR (un-reserved)

