JOBS: कांस्टेबल ड्राइवर, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी,आवेदन की लास्ट डेट 29 जुलाई

Constable (Driver)-Male, Head Constable in Delhi Police: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस परीक्षा-2022 में कांस्टेबल (चालक)-पुरुष और हेड कांस्टेबल (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) (Constable (Driver)-Male and Head Constable (AWO/TPO) in Delhi Police ) के लिए अधिसूचना जारी की है. उम्मीदवार 29 जुलाई, 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय 30 जुलाई रात 11.00 बजे तक है. ‘विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन’ और सुधार शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की तिथि 2 अगस्त है. कंप्यूटर आधारित परीक्षा अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाली है.

भर्ती अभियान के जरिए 2268 वैकेंसी को भरा जाएगा. जिनमें से 1411 रिक्तियां कांस्टेबल (चालक)-पुरुष के पद के लिए हैं और 857 हेड कांस्टेबल (एडब्ल्यूओ/टीपीओ)-पुरुष/महिला के लिए हैं. नीचे देखें पात्रता मानदंड, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता.

आवेदन शुल्क

आवेदकों को 100 रुपये शुल्क का करना है. अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और आरक्षण के लिए पात्र पूर्व सैनिकों (ईएसएम) के उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है.

रिक्तियों के लिए आवेदन करने के चरण

-आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं-होमपेज पर, “पंजीकरण विंडो” पर क्लिक करें-पंजीकरण करें और आवेदन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें-फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें-फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें

Constable (Driver)-Male notification

Head Constable {Assistant Wireless Operator (AWO)/Tele-Printer Operator (TPO)}-Male notification.

