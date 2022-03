SSC JE Exam 2020: आप्शन एंट्री फॉर्म जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

SSC JE Exam 2020: SSC जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर (सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स) भर्ती परीक्षा 2020 में क्वालीफाई करने वाले आवेदकों के लिए विकल्प प्रवेश फॉर्म (Option entry form) जारी किए हैं. उम्मीदवार ssc.nic.in से एसएससी जेई 2020 विकल्प प्रवेश फॉर्म (SSC JE Exam 2020 Option entry form) डाउनलोड करने कर सकते हैं.

उम्मीदवारों को ऑप्शन एंट्री फॉर्म में अपने परीक्षा रोल नंबर का इस्तेमाल करना होगा. एक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार अधिकतम 12 विकल्प चुन सकता है. फॉर्म पर उन्हें अपनी पसंद के क्रम में विभिन्न पदों के लिए कोड दर्ज करने होंगे.

जानें विभिन्न पदों के लिए कोड-1-जूनियर इंजीनियर (सिविल), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) (केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए): A (Junior Engineer (Civil), Border Roads Organization (BRO) (For male candidates only): A)2-जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी): B (Junior Engineer (Mechanical), Central Water Commission (CWC): B)3-जूनियर इंजीनियर (सिविल), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी): C (Junior Engineer (Civil), Central Water Commission (CWC): C)4-जूनियर इंजीनियर (विद्युत), केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस): D (Junior Engineer (Electrical), Central Water Power Research Station (CWPRS): D)5-जूनियर इंजीनियर (सिविल), केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस): ई (Junior Engineer (Civil), Central Water Power Research Station (CWPRS): E)6-जूनियर इंजीनियर (सिविल), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी): F (Junior Engineer (Civil), Central Public Works Department (CPWD): F)7-जूनियर इंजीनियर (विद्युत), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी): G (Junior Engineer (Electrical), Central Public Works Department (CPWD): G)8-जूनियर इंजीनियर (विद्युत), रक्षा मंत्रालय (डीजीक्यूए-नौसेना): H (Junior Engineer (Electrical), Ministry of Defence (DGQA-Naval): H)9-जूनियर इंजीनियर (यांत्रिक), रक्षा मंत्रालय (डीजीक्यूए-नौसेना): I (Junior Engineer (Mechanical), Ministry of Defence (DGQA-Naval): I)10-जूनियर इंजीनियर (सिविल), सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एमईएस): J (Junior Engineer (Civil), Military Engineering Services (MES): J)11-जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल), सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एमईएस): K (Junior Engineer (Electrical & Mechanical), Military Engineering Services (MES): K)12-जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल), फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी): L (Junior Engineer (Mechanical), Farrakka Barrage Project (FBP): L)

उम्मीदवार ध्यान दें कि एक बार दिए गए विकल्प अंतिम होंगे और बाद में वरीयता क्रम (order of preference) में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी.

