SSC Steno Grade C & D Result 2023 Declared: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC Steno Grade C & D 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से रिजल्ट (SSC Steno Grade C & D Result 2023) चेक कर सकते हैं. कंप्यूटर आधारित परीक्षा 9 जनवरी, 2023 को आयोजित की गई थी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ssc.nic.in/SSCFileServer/PortalManage पर क्लिक करके भी SSC Steno C&D 2023 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के तहत SSC Steno Grade C & D Result 2023 देख सकते हैं. इस परीक्षा में कुल 13100 उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘सी’ के पद के लिए स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में उपस्थित होने के लिए योग्य घोषित किया गया था और 47246 उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘डी’ पद के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट में उपस्थित होने के लिए योग्य घोषित किया गया था.

स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों से विकल्प कम वरीयता 19 जून से 25 जून 2023 तक ऑनलाइन ली गई थी. केवल वे अभ्यर्थी, जिन्होंने अपना विकल्प-कम-वरीयता ऑनलाइन प्रस्तुत किया था, अंतिम चयन के लिए विचार किया गया है.

SSC Steno Grade C & D Result 2023 ऐसे करें चेक

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.होम पेज पर उपलब्ध SSC Steno Grade C & D Result 2023 लिंक पर क्लिक करें.एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को रिजल्ट जांचने के लिए लिंक मिलेगा.एक पीडीएफ फाइल खुलेगी और पेज डाउनलोड हो जाएगा.आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

