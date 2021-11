SSC Stenographer Answer Key 2021 Released: SSC ने जारी किया स्टेनो ग्रुप C & D का Answer Key, इस Direct Link से करें डाउनलोड 

SSC Stenographer Answer Key 2021 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने ग्रुप C और D के लिए SSC Stenographer Answer Key 2021 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (SSC Stenographer Exam 2021) के लिए शामिल हुए हैं, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर की (SSC Stenographer Answer Key 2021) चेक कर सकते हैं. यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा SSC ने 11, 12, 15 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ssc.nic.in/ChallengeSystem/Challenge पर क्लिक करके भी आंसर की (SSC Stenographer Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी आंसर की (SSC Stenographer Answer Key 2021) देख सकते हैं. यह परीक्षा पूरे भारत में आयोजित की गई थी. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि फाइनल आंसर की के साथ SSC ने उम्मीदवारों की रिस्पॉन्सशीट भी जारी किया है.

SSC द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार 28 नवंबर, 2021 तक यदि कोई आपत्ति हो, तो उठा सकते हैं. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें प्रत्येक प्रश्न या उत्तर के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा. आयोग (SSC) द्वारा 28 नवंबर के बाद उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही अंतिम आंसर की (SSC Stenographer Answer Key 2021) जारी की जाएगी.

SSC Stenographer Answer Key 2021 ऐसे करें डाउनलोड

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Uploading of Tentative Answer Key(s) of Computer Based Examination of Stenographer Grade ‘C’ and ‘D’ Examination 2020. लिखा हो.एक नया PDF खुलेगा.उम्मीदवारों को अब एक लिंक मिलेगा, जहां दिए गए लिंक पर क्लिक करें.एक नई विंडो खुलेगी.अपने क्रेडेंशियल जैसे रोल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉग इन करना होगा.उम्मीदवारों को भविष्य के संदर्भ के लिए SSC Stenographer Answer Key 2021 एक प्रति रखें.

