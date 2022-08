TN Police SI marksheet 2022: TN पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2022 रिजल्ट की मार्कशीट जारी, करें डाउनलोड

TN Police SI marksheet 2022: तमिलनाडु यूनिफ़ॉर्मड सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (TNUSRB) ने TN पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2022 रिजल्ट की मार्कशीट जारी कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट tnusrb.tn.gov.in से अपनी मार्कशीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

TN पुलिस SI लिखित परीक्षा 2022 25 और 26 जून को आयोजित की गई थी. परिणाम 28 जुलाई को घोषित किया गया था और मेरिट सूची जारी की गई थी. उम्मीदवार अब अपने TNUSRB यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपनी व्यक्तिगत मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

1:5 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सब-इंस्पेक्टर के पदों के लिए सीवी, पीएमटी, ईटी और पीईटी के लिए अनंतिम रूप से बुलाया गया है.

कुल 444 सीट को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है, जिनमें से 399 वैकेंसी पुलिस उप-निरीक्षक (तालुका) (Sub-Inspectors of Police, Taluk) के पद के लिए और 45 पुलिस उप-निरीक्षकों (एआर) (Sub-Inspectors of Police , AR) के पदों के लिए टीएन पुलिस में हैं. वेतनमान 36900-116600 रुपये है.

TN पुलिस SI मार्कशीट 2022 डाउनलोड करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट tnusrb.tn.gov.in पर जाएं-होमपेज पर, “Login for written examination marks” under Direct Recruitment of Sub-Inspectors of Police (Taluk & AR) – 2022 पर क्लिक करें.-परीक्षा के अंकों के लिए लॉगिन” पर क्लिक करें.-यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें-TNUSRB SI मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी-डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट लें.

TN Police SI marksheet 2022 यहां से करें डाउनलोड

