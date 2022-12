How to Become a TTE: रेलवे में टीटीई या टीसी कैसे बनें? कितनी मिलती है सैलरी? जानें सब कुछ

How to Become a TTE in Railway, TT kaise bane: आपने ट्रेन में टीटीई से अपना टिकट तो चेक कराया ही होगा, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि आखिर टीटीई या टीसी बनते कैसे हैं और इसके लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है. खासकर की नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए टीटीई/टीसी की नौकरी एक बढ़िया विकल्प हो सकती है. क्योंकि रेलवे में नौकरी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है. तो आइए जानते हैं कि टीटीई कैसे बनते हैं और एक टीटीई को कितनी सैलरी मिलती है.

बता दें कि टीसी, यीनी की टिकट कलेक्टर, वे होते हैं, जो चेक करते हैं कि यात्री के पास टिकट है या नहीं. वे प्लेटफार्म पर तैनात होते हैं. वहीं ट्रेन टिकट एग्जामिनर यानी टीटीई यह चेक करते हैं कि रिजर्वेशन के हिसाब से सभी यात्री ठीक से बैठे हैं या नहीं.

How to become a TTE in Railway: क्या होनी चाहिए योग्यता

टीटीई/टीसी बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है. छात्र किसी भी विषय से 12वीं कर सकते हैं. लेकिन कम से कम 50 फ़ीसदी अंक होने चाहिए. वहीं उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए.

TT Kaise Bane: कैसे बनते हैं टीटीई/टीसी

टीटीई/टीसी पदों पर भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी की ओर से परीक्षा आयोजित की जाती है. इस परीक्षा में 12वीं पास उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं. परीक्षा के लिए आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होती है और परीक्षा लिखित माध्यम से होती है.

Railway TTE Exam Pattern: परीक्षा पैटर्न

आरआरबी टीटीई की परीक्षा 200 अंकों की होती है. जिसमें जनरल अवेयरनेस, अरिथमैटिक, टेक्निकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एवं जनरल इंटेलिजेंस से 40-40 अंक के सवाल पूछे जाते हैं. परीक्षा में प्रश्नों का स्तर 12वीं कक्षा का होता है.

Railway TTE Selection Process: चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू होता है. दोनों परीक्षा क्लियर करने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण किया जाता है. जिसके बाद टीटीई/टीसी के पद पर नियुक्ति होती है.

Railway TT Salary: सैलरी

टीटीई/टीसी को 5,200-20,200 + 1800 ग्रेड पे स्केल पर वेतन दिया जाता है. जिसके तहत शुरुआत में बेसिक सैलरी एवं सभी भत्तों मिलाकर तकरीबन ₹36000 प्रतिमाह सैलरी दी जाती है.

