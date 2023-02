UKPSC JA Admit Card 2023 : जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए किए हैं आवेदन, डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

UKPSC JA Admit Card 2023 : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के अनुसार, जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 5 मार्च 2023 को होगी. एडमिट कार्ड उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड के 13 जिलों में किया जाएगा.

जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे. इसमें जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे. यह पेपर कुल 100 नंबर का होगा. परीक्षा के लिए दो घंटे का समय मिलेगा. परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी. गलत जवाब पर एक चौथाई नंबर कट जाएंगे. जूनियर असिस्टेंट पद पर उम्मीदवारों का फाइनल सेलेक्शन लिखित परीक्षा, कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के बाद होगा. इस भर्ती अभियान के जरिए जूनियर असिस्टेंट के कुल 445 रिक्त पदों पर भर्ती होगी.

ऐसे डाउनलोड करें जूनियर असिस्टेंट एडमिट कार्ड

-सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कीऑफिशियल वेबसाइट ukpsc.net.in पर जाएं-अब ‘Click Here for Admit Card’ given against ‘Admit Card for Junior Assistant Examination-2022’ लिंक पर क्लिक करें-अब अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें-अब जूनियर असिस्टेंट परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें

