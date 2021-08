UP Anganwadi Recruitment 2021: यूपी के इन जिलों में शुरू है भर्ती, देखें किस जिले में कब तक करें अप्लाई

नई दिल्ली. UP Anganwadi Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए आंगनवाडी भर्ती (UP Anganwadi Recruitment 2021) फिर से शुरू होने जा रही है. गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टहार विभाग द्वारा प्रदेश के कई जिलों में आंगनवाडी कार्यकत्री और सहायिका के 50 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती (UP Anganwadi bharti 2021) निकाली गई थी. UP Anganwadi Recruitment 2021 के तहत लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, बांदा, मुरादाबाद, चंदौली, गाजीपुर, बागपत, सहारनपुर, रामपुर, शामली, बिजनौर, बलिया, बाराबंकी, हापुड़, हमीरपुर, ललितपुर, संभलपुर, महोबा, गोंडा, बनारस, जौनपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, कनौज, बदायू, सीतापुर, मिर्जापुर और रायबरेली जैसे शहरों के आंगनवाडी केंद्रों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए महिलाओं के आवेदन मंगाए गए थे. हालांकि किन्हीं कारणवश कुछ जिलों में भर्ती प्रक्रिया (UP Anganwadi bharti 2021) पूरी नहीं हो पाई थी. कुछ जिलों में तो भर्ती ही देरी से शुरू हुई. उन शहरों की सूची नीचे दी जा रही है जहां अभी भी आंगनवाडी कार्यकत्रियों की भर्ती होनी है.

UP Anganwadi Recruitment 2021: इन जिलों में शुरू है भर्ती जिलों के नाम के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि की सूची:-बुलंदशहर- 7 सितंबरजालौन- 10 सितंबरअमरोहा- 6 सितंबरमैनपुरी- 7 सितंबरदेवरिया- 8 सितंबरबरेली- 3 सितंबरअलीगढ़- 4 सितंबरऔरैया- 8 सितंबरभदोही- 5 सितंबरहरदोई- 3 सितंबरएटा- 6 सितंबर

ये भी पढ़ें-UP Home Guard: यूपी में 10वीं पास के लिए 49,000 पदों पर भर्तियां,देखें डिटेलUP Panchayat Sahayak Recruitment 2021: ये उम्मीदवार हो जाएंगें मेरिट लिस्ट से बाहर, देखें इनमें आप भी शामिल तो नहीं