UP Anganwadi Recruitment 2021: अगर इससे अधिक है आय, तो निरस्त हो सकता है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती का आवेदन

नई दिल्ली. UP Anganwadi Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अंचल में महिला स्वास्थ्य, बाल-विकास व टीकाकरण जैसी योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती (UP Anganwadi Recruitment 2021) आयोजित की जा रही है. जिसके माध्यम से सरकार 58 से अधिक जिलों में मिनी आंगनवाडी, सहायिका और आंगनवाडी कार्यकत्री के पदों पर भर्तियां (UP Anganwadi Recruitment 2021) कर रही है.

बता दें कि भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में पूरी की गई है. अब मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. हांलाकि भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ आय सीमा निर्धारित की गई है. अगर उम्मीदवार की आय, निर्धारित सीमा से अधिक पाई जाती है, तो उसका आवेदन रद्द किया जा सकता है.

UP Anganwadi Recruitment 2021: यह है आय की निर्धारित सीमाजानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा 46,080 रुपये है, वहीं शहरी इलाकों की महिला उम्मीदवारों के लिए ये 56,460 रुपये निर्धारित है. ऐसे में इस तय मानक से अधिक आय वाले उम्मीदवारों का आवेदन निरस्त किया जा सकता है. हांलाकि इस में वरियता नियमों के आधार पर छूट दी जा सकती है.

