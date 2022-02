UPTET Result 2021: UPTET पास करने के बाद सरकारी टीचर कैसे बने? जानें यहां

UPTET Result 2021, Upcoming Teacher Vacancy in UP 2021-22, UP में सरकारी टीचर कैसे बने , UP Government Teacher Jobs, UP Teacher Recruitment 2022, Sarkari Jobs In UP: उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड, UPBEB द्वारा UPTET 2021 का सफलतापूर्वक आयोजन कर लिया गया है एवं बोर्ड द्वारा कल यानी 23 फरवरी 2022 को परीक्षा का रिजल्ट (UPTET Result 2021) भी जारी कर दिया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों के मन में सवाल है कि रिजल्ट जारी होने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी (How To Become Government Teacher in UP) एवं पास करने वाले उम्मीदवार सरकारी शिक्षक कैसे बनेंगे (How to get Government Teacher Jobs In UP). इससे संबंधित जानकारी नीचे साझा की जा रही है.

बता दें कि UPTET परीक्षा (UPTET Result 2021) में कटऑफ (UPTET Cut Off 2021) अंक क्लियर करने वाले उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में के विभिन्न सरकारी शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे. वर्ष 2022 में शिक्षक के बंपर पदों पर भर्ती (UP Teacher Recruitment 2022) की जाएगी. ऐसे में UPTET पास करने वाली उम्मीदवारों के पास सरकारी शिक्षक (UP Government Jobs) बनने का सुनहरा मौका है.

UPTET परीक्षा के बाद सरकार द्वारा सुपर टेट (Super TET 2022), यूपी सहायक शिक्षक (UP Assistant Teacher 2022), यूपी एलटी ग्रेड (UP LT Grade) एवं यूपी टीजीटी और पीजीटी भर्ती (UP TGT PGT Recruitment) परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. UPTET क्लियर करने वाले उम्मीदवार ऐच्छिक पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. परीक्षा क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को सरकारी शिक्षक की नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड भी क्लियर करने होंगे. जिसके बाद उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर और नियुक्ति दी जाएगी.