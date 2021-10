UP Home Guard Recruitment 2021: यूपी होमगार्ड भर्ती में क्या होंगे शारीरिक मानदंड? जानें यहां

UP Home Guard Recruitment : यूपी होम गार्ड भर्ती के लिए महिलाएं भी आवेदन कर सकेंगी.

नई दिल्ली. UP Home Guard Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश में काफी समय से होमगार्ड जवानों के पदों पर भर्ती (UP Home Guard Recruitment 2021) की सुगबुगाहट चल रही है. हालांकि अभी तक भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट की मानें तो यूपी होमगार्ड विभाग जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती (UP Home Guard Recruitment 2021) शुरू कर सकता है.

बता दें कि वर्तमान में यूपी होमगार्ड विभाग में कुल प्रस्तावित पदों की संख्या तकरीबन 1,18,190 है. लेकिन इनमें से केवल 90,000 होमगार्ड जवान ही कार्यरत हैं. इसके अलावा हर वर्ष लगभग 5000 जवान रिटायर भी हो जाते हैं. ऐसे में विभाग में लगभग 30,000 से अधिक पद रिक्त हैं. जिन पर जल्द ही भर्ती (UP Home Guard Recruitment 2021) आयोजित कराई जा सकती है. फिलहाल हम बताने जा रहे हैं की भर्ती के लिए आयोजित होने वाले फिजिकल टेस्ट में क्या शारीरिक मापदंड रखे जा सकते हैं.

UP Home Guard Recruitment 2021: क्या होंगें शारीरिक मापदंडबता दें कि यूपी होमगार्ड भर्ती में पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई- 168 सेंटीमीटर, दौड़- 5 किलोमीटर 24 मिनट में, सीना- 80 से 50 सेंटीमीटर और लंबी कूद के लिए 12 फीट शारीरिक मापदंड निर्धारित किए जा सकते हैं. वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई 150 से सेंटीमीटर, दौड़- ढाई किलोमीटर 18 मिनट में, लंबी कूद- 8 फीट जैसे शारीरिक मापदंड रखे जा सकते हैं. हांलाकि आधिकारिक पुष्टि के लिए उम्मीदवारों को भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा.

