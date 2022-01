UP Lekhpal Bharti 2021: क्या यूपी लेखपाल भर्ती में होगी अभी और देरी? जानें क्या है मामला

UP Lekhpal Bharti 2021, UP Lekhpal Recruitment 2021, UPSSSC Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, UPSSSC द्वारा आयोजित किए जाने वाले लेखपाल भर्ती (UP Lekhpal Bharti 2021) के नोटिफिकेशन जारी होने का उम्मीदवार बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. गौरतलब है कि यूपीएसएसएससी ने पिछले वर्ष लेखपाल के 7882 पदों पर भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2021) की घोषणा की थी. लेकिन अब तक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका है. ताजा जानकारी के अनुसार भर्ती के लिए उम्मीदवारों का इंतजार और भी लंबा हो सकता है.

दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं तथा कोरोनावायरस के तीसरी लहर की आशंका भी काफी तीव्र हो गई है. ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि भर्ती परीक्षा में फिलहाल अभी और देरी होगी. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ही समय बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी. जिसके बाद कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा सकेगा. साथ ही तीसरी लहर ने भी यूपी के साथ पूरे देश में दस्तक दे दी है.

इधर आयोग ने यूपी लेखपाल भर्ती का सिलेबस (UP Lekhpal Syllabus) जारी कर दिया है. मगर इसके नोटिफिकेशन जारी करने के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आयोग ने भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी है और जल्दी नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है. ऐसे में उम्मीदवारों को अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए.