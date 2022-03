UP Lekhpal Bharti 2022: यूपी में लेखपाल बनने के लिए कैसे तैयारी करें? जानिए यहां

UP Lekhpal Bharti 2022, UP Lekhpal Preparation 2022, UP Lekhpal ki taiyari kaise kare, UP Lekhpal Syllabus, UP Lekhpal Preparation: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, UPSSSC द्वारा लेखपाल पदों पर भर्ती की जा रही है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करा ली गई है. अब उम्मीदवार भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं. इसके साथ ही कई उम्मीदवारों के मन में सवाल है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें. इसे लेकर महत्वपूर्ण टिप्स और स्ट्रेटजी नीचे साझा की जा रही है.

UP Lekhpal Syllabus 2022: यूपी लेखपाल सिलेबसबता दें कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान एवं ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज से प्रश्न पूछे जाएंगे. जिनमें प्रत्येक सेक्शन से 25-25 प्रश्न इतने ही अंकों के पूछे जाएंगे. ऐसे में उम्मीदवारों को हर विषय की अच्छे से तैयारी एवं कम से कम 2 बार रिवीजन करना होगा. तैयारी के लिए नीचे दी गई टिप्स को फॉलो करें.

UP Lekhpal ki taiyari kaise kare: लेखपाल बनने के लिए कैसे तैयारी करें?-लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी के लिए सबसे जरूरी है सही स्टडी मटेरियल का चुनाव करना. उम्मीदवारों को सबसे अच्छी किताबों का चयन कर पढ़ाई शुरू करनी होगी.-उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एक टाइम टेबल बनाकर परीक्षा की तैयारी करें. जिससे समय रहते सिलेबस पूरा हो सके.-किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके मॉक टेस्ट हल करना. जिससे आपको अपनी कमजोरी और ताकत का अंदाजा लग जाता है.-दो से तीन बार अच्छी तरह से रीवीजन कर लेने से परीक्षा के दौरान उम्मीदवार उत्तर भूलेंगे नहीं.