UP Lekhpal Exam Date 2022: यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा का कब होगा आयोजन? जानें यहां

UP Lekhpal Exam Date 2022, UP Lekhpal Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, UPSSSC द्वारा लेखपाल पदों पर आयोजित भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2022) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है. इच्छुक उम्मीदवार ध्यान दें कि भर्ती (UP Lekhpal Exam Date 2022) के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक आ गई है. ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द आवेदन कर लेना चाहिए. आवेदन की लास्ट डेट 28 जनवरी 2022 है एवं आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 7 जनवरी से हुई थी. गौरतलब है कि भर्ती प्रक्रिया (UP Lekhpal Exam Date 2022) के माध्यम से लेखपाल के 8085 पद भरे जाएंगे.

8085 पदों में 3271 पद अनारक्षित हैं. वही 2174 पद ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, 798 पद ईडब्ल्यूएस, 1690 एसएससी एवं 152 पद एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं.

इससे पहले भर्ती परीक्षा (UP Lekhpal Exam Date 2022) का आयोजन नवंबर 2021 माह में होना था, लेकिन यह तय समय पर आयोजित नहीं की जा सकी थी. जिसके बाद फिलहाल भर्ती परीक्षा कब आयोजित होगी (UP Lekhpal Exam Date 2022) इसे लेकर आयोग द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आयोग द्वारा मार्च 2022 तक लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया जा सकता है. ऐसे में अपडेट के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखना चाहिए.