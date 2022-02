UP Lekhpal Exam Date 2022: कब होगी यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा? जानें लेटेस्ट अपडेट

UP Lekhpal Exam Date 2022, UP Lekhpal Recruitment: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, UPSSSC द्वारा आयोजित राजस्व लेखपाल भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2022) के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है. जिसके बाद अब उम्मीदवारों को भर्ती के परीक्षा (UP Lekhpal Exam Date 2022) का इंतजार है. गौरतलब है कि यूपीएसएसएससी (UPSSSC) द्वारा राजस्व लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती (UP Lekhpal Bharti 2022) निकाली गई है. जिनके लिए प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, UPSSSC PET में शामिल होने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र थे.

भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2022) के लिए उम्मीदवारों से 28 जनवरी 2022 तक आवेदन मंगाए गए थे. जिसके बाद 4 फरवरी तक आवेदन में सुधार का मौका दिया गया था. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप उम्मीदवार UPSSSC PET में प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को लेखपाल भर्ती परीक्षा (UP Lekhpal Exam 2022) के लिए बुलाएगा.

भर्ती परीक्षा कब आयोजित होगी (UP Lekhpal Exam Date 2022) इसे लेकर किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. लेकिन माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आयोग मुख्य परीक्षा की तिथियों का ऐलान कर सकता है. ऐसे में आवेदनकर्ताओं को आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए.