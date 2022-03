UP Lekhpal Exam Date 2022: यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा की डेट्स जल्द, जान लें लेटेस्ट अपडेट

UP Lekhpal Exam Date 2022, UP Lekhpal Bharti 2022, UP Lekhpal Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, UPSSSC द्वारा यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा की डेट्स (UP Lekhpal Exam Date 2022) जल्द ही जारी की जाएंगी. गौरतलब है कि यूपीएसएसएससी ने लेखपाल पदों पर भर्ती के लिए 7 से 28 जनवरी 2022 तक आवेदन मंगाए थे. जिसके बाद आवेदकों को अब बेसब्री से भर्ती परीक्षा की डेट्स का इंतजार है. ताजा अपडेट के अनुसार आयोग द्वारा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर लेखपाल भर्ती परीक्षा की तारीख जारी कर दी जाएगी.

बता दें कि उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने एडमिट कार्ड (UP Lekhpal Admit Card 2022) भी साथ लेकर जाना होगा, जिसे आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है. कुल 8085 लेखपाल के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी.

UP Lekhpal Exam Pattern 2022: परीक्षा पैटर्नयूपी लेखपाल परीक्षा में सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान एवं ग्रामीण समाज और विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक सेक्शन से 25-25 प्रश्न इतने ही अंकों के पूछे जाएंगे. परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी. इसके लिए उम्मीदवारों को कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा.

UP Lekhpal Salary 2022: सैलरीपरीक्षा पास करने के बाद लेखपाल पदों पर नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को 5200 से लेकर ₹20200 तक का मासिक वेतन दिया जाएगा. साथ ही ₹2000 का ग्रेड पे भी दिया जाएगा.