UP Lekhpal Recruitment 2021: यूपी लेखपाल भर्ती के लिए जल्द शुरू हो सकती है आवेदन प्रक्रिया, ये डाक्यूमेंट रखें तैयार

UP Lekhpal Recruitment 2021: भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा

नई दिल्ली. UP Lekhpal Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित यूपी लेखपाल भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2021) के लिए अधिसूचना जल्द जारी की जा सकती है. गौरतलब है कि UPSSSC ने अपना आगामी भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करते समय उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 7882 पदों पर भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2021) कराने की घोषणा की थी. हालांकि आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि लेखपाल भर्ती के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने 24 अगस्त को आयोजित UPSSSC PET 2021 परीक्षा पास की होगी.

गौरतलब है कि आयोग ने भर्ती के लिए जारी संक्षिप्त सूचना में लिखित परीक्षा (UP Lekhpal Exam 2021) नवंबर माह में कराने की घोषणा की थी. अगर तय समय के अनुसार परीक्षा आयोजित कराई जाती है, तो भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है. ऐसे में उम्मीदवारों को किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है, इसकी जानकारी नीचे साझा की जा रही है.

UP Lekhpal Recruitment 2021: इन डॉक्यूमेंट्स को रखें तैयार

12वीं पास की मार्कशीट: यूपी लेखपाल भर्ती के लिए 12वीं पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखी जा सकती है. इसलिए उम्मीदवारों के इसका सर्टिफिकेट तैयार रखना चाहिए.

CCC: लेखपाल भर्ती के लिए कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी सीसीसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है. इसलिए इसे भी उम्मीदवारों को अपने पास रखना चाहिए.

इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट का लाभ लेने के लिए संबंधित जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा.

