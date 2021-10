UP Panchayat Sahayak Recruitment 2021: यूपी पंचायत सहायक भर्ती की चयन प्रक्रिया इन जिलों में हो चुकी है पूरी, देखें लिस्ट

नई दिल्ली. UP Panchayat Sahayak Recruitment 2021, up panchayat sahayak bharti: उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया (up panchayat sahayak bharti) अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. गौरतलब है कि UP Panchayat Sahayak Recruitment 2021 के तहत यूपी के ग्राम पंचायतों में करीब 58000 पंचायत सहायकों की भर्ती की जानी थी. जिनमें से अब तक तकरीबन 47 से 48 हजार उम्मीदवारों का चयन हो चुका है. इनमें से करीब 20,000 उम्मीदवारों के अनुबंध पत्र भी पंचायती राज विभाग द्वारा जमा करा लिए गए हैं. उम्मीद है कि बाकी बचे उम्मीदवारों को भी जल्द नियुक्ति दे दी जाएगी.

गौरतलब है कि यूपी पंचायत सहायक भर्ती (UP Panchayat Sahayak Recruitment 2021) का मामला फिलहाल कोर्ट में भी विचाराधीन है. जिसके लिए अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है. अंतिम निर्णय आने के बाद ही शत प्रतिशत नियुक्ति का रास्ता साफ हो पाएगा. फिलहाल जिन जिलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनके लिस्ट नीचे दी जा रही है.

UP Panchayat Sahayak Recruitment 2021: इन जिलों में पूरी हो चुकी है चयन प्रक्रियाउत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कुछ जिलों में पंचायत सहायक भर्ती (up panchayat sahayak bharti) की चयन प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है. नीचे उन सभी जिलों की लिस्ट और कुल चयनित उम्मीदवारों की संख्या दी जा रही है.

मुजफ्फरनगर- 498कन्नौज- 498गौतम बुद्ध नगर- 85शामली- 228मऊ- 668कानपुर देहात- 408

हांलाकि इनमें से कन्नौज, गौतम बुध नगर, शामली, मऊ और कानपुर देहात में क्रमशः 1, 3, 2, 3 और 10 उम्मीदवारों का चयन अभी भी किया जाना बाकी है. इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार यूपी पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

