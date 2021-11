UP Police Admit Card 2021: यूपी पुलिस SI और ASI परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां दी गई डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

UP Police SI Admit Card 2021, UP SI Admit Card2021, UP Police ASI Admit Card 2021, UP Police Admit Card 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड, UPPRPB ने SI और ASI पदों के लिए यूपी पुलिस एडमिट कार्ड 2021 जारी कर दिया है. उम्मीदवार यूपीपीबीपीबी की आधिकारिक साइट uppbpb.gov.in के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

गौरतलब है कि यूपी एसआई भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 4 और 5 दिसंबर, 2021 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा राज्य के 13 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की जाएगी. आधिकारिक नोटिस के अनुसार पहली पाली सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी. मॉक टेस्ट लिंक परीक्षा शुरू होने की तारीख से 10 दिन पहले एक्टिव कर दिया जाएगा.

UP Police Admit Card 2021: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक

UP Police Admit Card 2021: कैसे करें डाउनलोडएडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.UPPRPB की आधिकारिक साइट uppbpb.gov.in पर जाएं.होम पेज पर उपलब्ध UP Police Admit Card 2021 लिंक पर क्लिक करें.लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.एडमिट कार्ड की जांच करें और इसे डाउनलोड करें.आगे की जरूरत के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

इस भर्ती अभियान के माध्यम से यूपी पुलिस में SI और ASI के 1329 पद भरे जाएंगें. जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जून, 2021 को शुरू हुई और 22 जुलाई, 2021 को समाप्त हुई.