UP Police Bharti 2023 Update: यूपी पुलिस में कांस्टेबल (UP Police Constable Bharti) और सब इंस्पेक्टर (UP Police SI Recruitment 2023) के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने नोटिफिकेशन और आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. उम्मीदवारों की सुविधाओं के लिए UPPRPB ने अपना ट्विटर अकाउंट शुरू किया है. आगामी होने वाली भर्ती के लिए लोगों की प्रतिक्रियाएं और गुमराह होने से बचाने के लिए ट्विटर अकाउंट को लॉन्च किया गया है. UPPRPB ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से संबंधित प्रश्न, टिप्पणी और सुझाव आदि के लिए @UPPRPB टैग कर सकते हैं. सॉल्वर गिरोह, पेशेवर नकलची आदि से सम्बन्धित किसी भी स्पष्ट सूचना को कृपया DM के माध्यम से साझा करें.

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आगे कहा कि यदि नकल वाले सॉल्वर गैंग, कोचिंग सेंटर, पेशेवर नकलची, अन्य भारतीयों में नकल करने वाले असामाजिक तत्वों के संबंध में आपके पास या अन्य किसी के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो कृपया डीएम के माध्यम से इस हैंडल पर साझा करें. भर्ती की शुचिता को बनाए रखने के लिए सभी की भागीदारी शामिल है. यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में पर्यटन से संबंधित जानकारी यहां और वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है. यदि आप उत्तर देना चाहते हैं, तो कृपया समय भाषा का प्रयोग करें. यदि पुलिस में भर्ती होनी है तो अनुदेशकों को अपनी सदस्यता में शामिल कर लें.

UP Police Bharti 2023 नोटिफिकेशन का इंतजार

UP Police भर्ती नोटिफिकेशन के लिए लाखों उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं. इन पदों पर भर्ती की तैयारी में लगे उम्मीदवार को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है. इससे पहले कहा गया था कि 15 जुलाई तक यूपी पुलिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है. नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद ही 62,424 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी.

UP Police में होनी है 60000 से अधिक पदों पर बहाली

इससे पहले यूपी पुलिस द्वारा जारी एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था. इस शॉर्ट नोटिस के अनुसार कुल 62,424 पदों पर पुरुष और महिला कांस्टेबल, SI और अन्य पदों पर भर्तियां की जाएगी. यूपी पुलिस की इस भर्ती में 2,699 कांस्टेबल, 2,833 जेल वार्डन, 2,469 सब इंस्पेक्टर सिविल, 2,430 रेडियो ऑपरेटर, 927 कंप्यूटर ऑपरेटर, 545 लिपिक कैडर और 521 स्पोर्ट्स कोटा नागरिक पुलिस शामिल हैं.

