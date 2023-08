UP Police Bharti 2023: अगर आप यूपी पुलिस (UP Police) की नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जल्द ही अच्छी खबर आनेवाली है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) अभी हाल में भर्ती परीक्षा आयोजित करने से संबंधित एक नोटिस जारी किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) राज्य में 52600 से अधिक कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए प्रमुख भर्ती अभियान जारी करने की संभावना है. UPPRPB जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए यूपी पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2023 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जानी थी.

आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अपलोड होने के बाद उम्मीदवार कांस्टेबल भर्ती अभियान के संबंध में सभी विवरण प्राप्त कर सकेंगे. इसमें महत्वपूर्ण तिथियां, रिक्ति विवरण, योग्यता मानदंड, फिजिकल एफिशिएंसी और माप पैरामीटर, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, चयन मानदंड और आवेदन प्रक्रिया सहित सभी आवश्यक विवरण शामिल होगा.

UP Police Constable का ऐसे होगा चयन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन 52600 से अधिक कांस्टेबल के पदों के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और प्री-मेडिकल टेस्ट (PMT) और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का दौर शामिल होगा. पुलिस/अर्धसैनिक नौकरियों की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया अंततः UPPRPB द्वारा घोषित की जाएगी और आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप सभी विवरण देख सकते हैं.

UP Police Bharti के लिए लिखित परीक्षा पैटर्न

लिखित परीक्षा कांस्टेबल पदों के लिए चयन प्रक्रिया का प्रमुख हिस्सा हो सकती है, जो हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाने की संभावना है. इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जा सकता है. उम्मीद है कि परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) मोड में आयोजित की जाएगी, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में आयोजित की जाएगी. प्रश्न गणित, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और भाषा पेपर (हिंदी/अंग्रेजी) सहित विषयों पर आधारित होंगे.

UP Police Vacancy के लिए यहां से करना होगा आवेदन

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे डिटेल नोटिफिकेशन के लिए UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in देखते रहें. डिटेल नोटिफिकेशन आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और अन्य अपडेट सहित सभी विवरण प्रदान करेगी.

UP Police Constable के लिए कौन कर सकता है आवेदन

अगर आप लंबे समय से UP Police Constable Bharti 2023 का इंतजार कर रहे हैं, तो यहां हमने आपके लिए सभी अपडेट उपलब्ध कराए हैं. UP Police Constable Recruitment 2023 Online Form भरने के लिए उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के रूप में कक्षा 12वीं, ग्रेजुएट और 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच आयु सीमा की आवश्यकता है. आगे की योग्यता कांस्टेबल पद के लिए जारी फाइनल भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार रहेगी.

