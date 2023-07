UP Police Recruitment 2023: यूपी पुलिस (UP Police) में नौकरी (Sarkari Naukri) पाने की चाहत रखने वालों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है. इसके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल (UP Police Constable) सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. यूपी पुलिस इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से कर रही है. यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर जानकारी भी शेयर की थी. जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती (UP Police Constable Bharti) को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है.

UP Police Bharti 2023: यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती (UP Police Constable Bharti 2023) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कक्षा 12वीं या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए. इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, PET, PMT, डिटेल मेडिकल परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आयोजित की जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा (UP Police Recruitment Exam) इस साल से हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा सकती है. इस हाइब्रिड मोड परीक्षा पेपर कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध होगा और जवाब OMR शीट में देने होंगे.

UP Police Vacancy 2023 Online Apply

यूपी पुलिस में 62,424 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा. इसके बाद इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यूपी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. यूपी पुलिस द्वारा जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार कुल 62,424 पदों पर पुरुष और महिला कांस्टेबल, SI और अन्य पदों पर बहाली की जाएगी. इसमें से 2,699 कांस्टेबल पदों के लिए, 2,833 जेल वार्डन के लिए, 2,469 सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए, 2,430 रेडियो ऑपरेटर के लिए, 927 कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, 545 लिपिक कैडर के लिए और 521 स्पोर्ट्स कोटा नागरिक पुलिस पद के लिए शामिल हैं.

