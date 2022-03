UP Police Constable Bharti 2022: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर आया नया अपडेट, आवेदन में हो सकती है देरी

UP Police Constable Bharti 2022, UP Police Constable Recruitment 2022, UPPBPB: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPBPB ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती (UP Police Constable Bharti 2022) के लिए एजेंसी द्वारा टेंडर भरने की लास्ट डेट एक बार फिर बढ़ा दी है. जिसके बाद अब एजेंसियों से 15 मार्च 2022 तक भर्ती (UP Police Constable Recruitment 2022) के लिए निविदाएं मंगाई गई हैं. इससे पहले यूपीपीआरपीबी ने 22 फरवरी 2022 तक निविदाएं मंगाई थी, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी टेंडर डाला था. जिसके बाद बोर्ड ने एक बार फिर अंतिम तिथि बढ़ा दी है.

गौरतलब है कि 22 फरवरी को टेंडर डालने की समय सीमा खत्म होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि बोर्ड द्वारा जल्द ही भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन (UP Police Constable Notification 2022) जारी कर दिया जाएगा, जिसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. लेकिन टेंडर की डेट बढ़ाने से एक बार फिर आवेदन शुरू होने में देरी होगी.

बताते चलें कि यूपीपीआरपीबी ने पुलिस कांस्टेबल के 26210 एवं फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी. इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर दिया जा सकता है (UP Police Constable Eligibility). परीक्षा में तकरीबन 20 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है.