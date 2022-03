UP Police Constable Recruitment 2022: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट, जल्द शुरू हो सकती है आवेदन प्रक्रिया

UP Police Constable Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती (UP Police Constable Recruitment 2022) का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबर है. इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, यूपीपीआरपीबी ने भर्ती (UP Police Constable Bharti 2022) के लिए टेंडर भरने की लास्ट डेट आगे नहीं बढ़ाई है, यानी जल्द ही भर्ती के लिए एजेंसी का चयन हो जाएगा. जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती (UP Police Constable Bharti 2022) की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है.

गौरतलब है कि यूपीपीआरपीबी ने यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 26210 एवं फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती (UP Police Constable Recruitment 2022) की घोषणा की थी. भर्ती के लिए 15 मार्च तक एजेंसियों से निविदाएं मंगाई गई थी.

जानकारी के अनुसार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट आधारित होगी. जिसमें बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे. पिछले वर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि 12वीं पास उम्मीदवारों को भर्ती के लिए मौका दिया जा सकता है.