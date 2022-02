UP Police Constable Bharti 2022: यूपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने? जानिए

UP Police Constable Bharti 2022, UP Police Constable Recruitment 2022, UP Police Constable Kaise Bane, UP Police Constable Eligibility Selection Process: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPRPB द्वारा प्रदेश में जल्द ही पुलिस कांस्टेबल के 26210 एवं फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती (UP Police Constable Bharti 2022) का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. फिलहाल भर्ती के लिए एजेंसियों से टेंडर मंगाए गए थे, जिसकी समय सीमा मंगलवार को खत्म हो गई है. अब उम्मीदवारों को भर्ती के नोटिफिकेशन (UP Police Constable Recruitment 2022 Notifiction) का इंतजार है.

वही कुछ उम्मीदवारों के मन में संशय है कि यूपी में पुलिस कांस्टेबल के पद पर नौकरी कैसे पा सकते हैं (UP Police Constable Kaise Bane), क्या योग्यता (UP Police Constable Eligibility) चाहिए होती है एवं चयन कैसे होता है (UP Police Constable Selection Process). इन सब से संबंधित नीचे महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है.

यूपी में पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले भर्ती के लिए आवेदन करना होता है. इसके बाद लिखित परीक्षा में शामिल होना होता है जो कि 300 अंकों की होगी. बता दें कि पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा में कई लाख उम्मीदवार शामिल होते हैं, इसलिए परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है.

परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना होता है. जिसमें पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है (UP Police Constable Physical Test). वही महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है. शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन एवं मेडिकल परीक्षण में शामिल होना होता है (UP Police Constable Selection Process). जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है. जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है.

भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता की बात करें तो 12वीं पास (UP Police Constable Eligibility) उम्मीदवार कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा शारीरिक योग्यता भी मांगी जाती है. जिसमें जनरल वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर (UP Police Constable Height) एवं एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कुल 60 सेंटीमीटर ऊंचाई (UP Police Constable Height) होनी चाहिए. वही सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की सीने की चौड़ाई 79 सेंटीमीटर एवं फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि एससी एवं एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की सीने की चौड़ाई 77 सेंटीमीटर (UP Police Constable Chest Measurement) एवं फुलाकर 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए.

इसके अलावा अन्य शर्तों की बात करें तो उम्मीदवार के ऊपर कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच (UP Police Constable Age Limit) होनी चाहिए एवं किसी भी प्रकार की जानलेवा बीमारी से उम्मीदवार ग्रसित नहीं होना चाहिए.