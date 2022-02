UP Police Constable Recruitment 2022: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, UPPBPB ने बताया कब होगी परीक्षा

UP Police Constable Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPBPB ने यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 26210 पदों पर भर्ती (UP Police Constable Recruitment 2022) को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. बोर्ड ने बताया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (UP Police Constable Exam 2022) परिस्थितियां सामान्य होने पर ही आयोजित की जाएंगी. बोर्ड ने परीक्षा आयोजित कराने की इच्छुक एजेंसियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब अपनी वेबसाइट पर जारी किए. जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि भर्ती परीक्षा (UP Police Constable Exam 2022) स्थिति सुधरने पर ही आयोजित की जाएगी.

गौरतलब है कि हाल ही में बोर्ड ने यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल के 24210 एवं फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती (UP Police Constable Recruitment 2022) के लिए अधिसूचना जारी की थी. जिसके लिए एजेंसियों से टेंडर मंगाए थे.

यहां देखें बोर्ड द्वारा जारी नोटिस

बोर्ड ने परीक्षा आयोजित कराने की इच्छुक एजेंसियों के सामने कुछ शर्तें रखी हैं. जिनमें एजेंसी के पास रोजाना 50,000 ओएमआर शीट स्कैन करने की सुविधा, कम से कम 15 कर्मी लैपटॉप के साथ हेल्प डेस्क पर बैठने की, शर्त क्वेश्चन बैंक का निर्माण और उसकी सुरक्षा के साथ रखरखाव एवं डिस्पैच शामिल हैं.