UP Police Constable Age Limit: यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने की क्या है आयुसीमा? जानें किन लोगों को उम्र में मिलती है छूट 

UP Police Constable Age Limit: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) कांस्टेबल के खाली पड़े पदों को भरने के लिए हर साल UP Police Constable Bharti परीक्षा का आयोजन करता है. जल्द ही इस साल यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, इसलिए यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे हैं तो इस पर नज़र बनाए रखें. यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में 35757 पदों पर 12वीं पास या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. अगर आप भी यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती (UP Police Constable Bharti) की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले दिए गए इससे संबंधित तमाम बातों को जानना चाहिए.

UP Police Constable Age Limit का विवरणयूपी पुलिस कांस्टेबल (UP Police Contable) के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को आयु सीमा के लिए योग्य होना चाहिए. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट का लाभ मिलेगा. यूपी पुलिस कांस्टेबल (UP Police Constable) परीक्षा के लिए योग्य होने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की आयु 18 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए. परीक्षा के लिए योग्य होने के लिए महिला उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आयु में छूट का विवरण इस प्रकार है:

UP Police Constable के लिए शैक्षिक योग्यता

जिन उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा को पास किया वे इस परीक्षा के लिए योग्य हैं.

UP Police Constable के लिए वजन के साथ लंबाई मापदंड

पुरुष उम्मीदवारों के लिए

महिला उम्मीदवारों के लिए

UP Police Constable के लिए दौड़

UP Police Constable आरक्षण का विवरण

राज्य के कार्मिक विभागों के नियमों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विशेष निवासी इस परीक्षा और अंतिम रिक्तियों के साथ लाभ प्राप्त करेंगे. सरकार इस परीक्षा के लिए निम्नलिखित आरक्षण देगी.

