UP Police Recruitment 2023, uppbpb.gov.in: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) 52,699 कांस्टेबल पदों (UP Police Constable Recruitment 2023) के लिए सीधी भर्ती करने जा रहा है, जो राज्य पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा भर्ती (UP Police Constable Bharti) अभियान है. इसके लिए लिखित परीक्षा एवं अन्य भर्ती संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार एक्जीक्यूटिव संस्था द्वारा चयन से संबंधित नोटिफिकेशन 15 जुलाई तक प्रकाशित की जा सकती है. संस्था का चयन होते ही लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जो इस वर्ष के अंत तक आयोजित की जानी है.

इससे पहले शुरुआत में 33,757 पदों पर भर्ती (UP Police Recruitment 2023) की योजना थी, लेकिन कार्रवाई में 10 महीने की देरी के चलते अब पदों (UP Police Constable Recruitment 2023) की संख्या बढ़कर 52,699 हो गई है.

UP Police Recruitment 2023 के लिए चयन प्रक्रिया

यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:ऑफलाइन लिखित परीक्षा (OMR आधारित): उम्मीदवारों को एक ऑफलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी, जो OMR फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी. परीक्षा विभिन्न विषयों में उम्मीदवार के ज्ञान और योग्यता का आकलन करेगी.डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन: लिखित परीक्षा के बाद योग्य उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. उन्हें अपनी एलिजिबिलिटी को सत्यापित करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट, जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट और कास्ट/ कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रदान करने की आवश्यकता होगी.फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST): लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज को क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) से गुजरना होगा. यह टेस्ट उम्मीदवारों की फिजिकल फिटनेस और मानकों का मूल्यांकन करेगा, जिसमें ऊंचाई, छाती माप और फिजिकल एंड्योरेंस शामिल है.

UP Police Bharti 2023 के लिए फिजिकल टेस्ट

जनरल/ओबीसी/एससी पुरुष उम्मीदवारों के लिए- हाइट 168 सेमी और चेस्ट 79-84 सेमी होनी चाहिए जबकि एसटी उम्मीदवारों के लिए 160 सेमी हाइट और चेस्ट 77-82 सेमी होनी चाहिए.जनरल/ओबीसी/एससी महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट 152 सेमी होनी चाहिए जबकि एसटी उम्मीदवारों के लिए 147 सेमी होनी चाहिए.वजन (महिला)न्यूनतम वजन- 40 किग्रादौड़पुरुष- 28 मिनट में 4.8 किमी (सभी श्रेणी)महिला- 16 मिनट में 2.4 किमी (सभी श्रेणी)

मेडिकल टेस्ट: सफलतापूर्वक PST पास करने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा. यह परीक्षा यह सुनिश्चित करेगी कि उम्मीदवार कांस्टेबल पद से जुड़े कर्तव्यों का पालन करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हैं.

चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का सटीक विवरण, लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और PST के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड सहित, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में प्रदान किया जाएगा.

