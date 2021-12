UP Police Recruitment: यूपी पुलिस में निकलने वाली है एक और बड़ी भर्ती, शुरू कर दें तैयारी

UP Police Recruitment, UP Police Bharti 2021, UP Police SI Recruitment: उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर पदों पर नौकरी (UP Police Bharti 2021) के इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द एक और खुशखबरी मिलने वाली है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPRPB द्वारा प्रदेश में सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती (UP Police Bharti 2021) जारी है. जिसके लिए ऑनलाइन परीक्षा भी संपन्न करा ली गई है. अब बोर्ड इसके परिणाम जारी करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा भर्ती प्रक्रिया (UP Police SI Recruitment) पूरी होने के बाद UPPRPB सब इंस्पेक्टर के 850 और पदों पर भर्ती निकालने जा रहा है.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भर्ती (UP Police Bharti 2021) के लिए विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा और अगले वर्ष की शुरुआत में इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है. जिसके बाद जून में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा भी आयोजित कराई जा सकती है. जानकारी के अनुसार बीते दिनों यूपी डीजीपी मुख्यालय ने यूपीपीआरपीबी को एसआई के 850 और पदों पर भर्ती (UP Police SI Recruitment) के लिए प्रस्ताव भेजा था.

इधर यूपीपीआरपीबी द्वारा एसआई, प्लाटून कमांडर और अग्नि मिशन अधिकारी के 9534 पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवारों से आंसर की पर आपत्तियां मांगी गई है. उम्मीदवार 16 दिसंबर रात 12:00 बजे तक UPPRPB की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. जिसके बाद दिसंबर महीने के अंत तक परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा सकते हैं.