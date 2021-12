UP Police SI Answer Key 2021: यूपी एसआई भर्ती परीक्षा की आंसर की जल्द, बोर्ड ने दी ये आधिकारिक जानकारी

UP Police SI Answer Key 2021, UP SI Answer Key 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPRPB द्वारा आयोजित यूपी एसआई परीक्षा के अंतिम दिन बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन साझा किया है. बोर्ड ने इस नोटिफिकेशन में यूपी एसआई परीक्षा की आंसर की (UP SI Answer Key 2021) से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. जिसमें बोर्ड ने बताया है कि प्रदेश में SI, प्लाटून कमांडर व अग्नि मिशन द्वितीय अधिकारी पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा की आंसर की (UP SI Answer Key 2021) जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. गौरतलब है कि कुल 9534 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा 2 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी.

परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद उम्मीदवारों को इसकी आंसर की (UP Police SI Answer Key 2021) का इंतजार है. बोर्ड ने यह भी जानकारी दी है कि आंसर की (UP Police SI Answer Key 2021) जारी होने के बाद अगर किसी उम्मीदवार को किसी सवाल को लेकर कोई आपत्ति है तो वह भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उसे दर्ज करा सकता है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

गौरतलब है कि भर्ती के लिए आयोजित 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा समाप्त हो चुकी है. लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को अब फिजिकल टेस्ट पास करने होंगे. बता दें कि इस भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.