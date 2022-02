UP Police SI Result 2021: यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट को लेकर क्या है अपडेट? जानें यहां

UP Police SI Result 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPBPB द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट (UP Police SI Result 2021) का उम्मीदवार बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. गौरतलब है कि परीक्षा को आयोजित हुए 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक बोर्ड द्वारा परीक्षा के रिजल्ट (UP Police SI Result 2021) डेट को लेकर किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है. हालांकि बोर्ड द्वारा परीक्षा की आंसर की पहले ही जारी की जा चुकी है, जिसके बाद इस पर आपत्तियां भी दर्ज कर ली गई हैं.

ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड जल्द ही रिजल्ट से जुड़ी तारीखों का ऐलान कर देगा. जिसके बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट और उससे संबंधी अपडेट चेक कर सकेंगे.

इसके बाद परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा बता दें कि यह परीक्षा केवल क्वालीफाइंग नेचर की होगी. पीईटी परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी.