UP Police SI Result 2022 Date: इस तारीख को आ सकता है यूपी एसआई का रिजल्ट, जान लें कैसे करना है चेक

UP Police SI Result 2022 Date, Sarkari Result: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPBPB द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Police SI Result 2022 Date) जल्द ही जारी किया जा सकता है. गौरतलब है कि यूपी में वर्तमान में जारी विधानसभा चुनाव के चलते लागू आचार संहिता के कारण भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट रुके हुए थे. लेकिन कल यानी 10 मार्च 2022 को चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे. जिसके बाद बोर्ड 1 या 2 दिन के अंदर यूपी एसआई परीक्षा का रिजल्ट (UP Police SI Result 2022 Date Sarkari Result) जारी कर सकता है.

इससे पहले यूपीपीबीपीबी द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर तक आयोजित की गई थी. जिसकी आंसर की आयोग द्वारा पहले ही जारी की गई थी. बता दें कि रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर एवं जन्म तिथि के माध्यम से रिजल्ट चेक कर सकेंगें.

यूपी एसआई के साथ-साथ यूपी टीईटी परीक्षा का रिजल्ट भी चुनाव के चलते रुका हुआ था. गौरतलब है कि यूपीटीईटी का रिजल्ट 25 फरवरी को जारी किया जाना था, लेकिन इसे विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. अब उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी एसआई परीक्षा का रिजल्ट भी जल्द जारी किया जा सकता है.