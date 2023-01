UP पुलिस सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट करें चेक

UP Police Sub Inspector Confidential and Asst Sub Inspector: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड (UP PRPB, Uttar Pradesh Police Recruitment and Promation Board) ने SI Confidential, Assistant Sub Inspector Clerk और Accountant 2021 के लिए स्टेनोग्राफर एग्जाम का नोटिस जारी किया है. जिन कैंडिडेट्स इन पदों पर भर्ती होनी है, वे फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इन पदों के लिए रिजल्ट पहले 29 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, जिसमें कुछ फर्क था.

कंप्यूटर के जरिए रिजल्ट में गलतियां पाई गई थी. इसलिए अब 58 कैंडिडेट्स को नए सिरे से चुना गया है. 118 कैंडिडेट्स का सेलेक्शन कैंसिल कर दिया गया है. नया रिजल्ट uppbpb.gov.in पर चेक कर सकते हैं. इसके लिए डायरेक्ट लिकं नीचे भी दिया गया है.

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि इस लिस्ट में जिनका नाम है वे अपनी जॉइनिंग को फाइनल न समझें. फाइनल सेलेक्शन मेडिकल के बाद ही किया जाएगा. SI, ASI के लिए कुल 1329 वैकेंसी हैं. इनके लिए स्किल टेस्ट अक्टूबर 2022 में हुआ था.

