UP SI Exam 2021: यूपी SI और लेखपाल परीक्षा में होना है शामिल तो ऐसे प्रश्नों की जरुर करें तैयारी

नई दिल्ली. UP SI Exam 2021, UP Lekhpal Exam 2021: उत्तर प्रदेश में बंपर भर्ती प्रक्रियाओं का दौर शुरू है. प्रदेश में आगामी समय में कई भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाने वाली है. जिनमें यूपी लेखपाल (UP Lekhpal Exam 2021) और यूपी एसआई भर्ती परीक्षा (UP SI Exam 2021) प्रमुख है. इन सभी भर्ती परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से जुड़े सामान्य ज्ञान के प्रश्न जरूर पूछे जायेंगे.

इसलिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न नीचे दिए जा रहे हैं. UP Lekhpal Exam 2021 और UP SI Exam 2021 में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऐसे प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें.

UP SI Exam 2021: ऐसे प्रश्नों का करें अभ्यास-उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है?उत्तर- तराई क्षेत्र

-उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है?उत्तर- लाख बहासी पक्षी विहार

-प्रदेश की किस योजना में बिहार और नेपाल भी शामिल हैं?उत्तर- गंडक परियोजना

-उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह का नाम बताएं?उत्तर- मछली

-उत्तर प्रदेश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?उत्तर- 24 जनवरी

-प्रदेश का राजकीय पशु किसे कहा जाता है?उत्तर- बारहसिंघा

-प्रदेश के किस जिले को लेदर पार्क के नाम से भी जाना जाता है?उत्तर- आगरा

-अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था?उत्तर- एटा

-उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए.उत्तर- सुचेता कृपलानी

-उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था?उत्तर- चित्रकूट

ये भी पढ़ें-Sarkari Naukri: 10वीं, 12वीं पास के लिए इस विभाग में निकली हैं बंपर नौकरियांSarkari Naukri : पुलिस SI, ASI, इंटेलिजेंस ऑफिसर की 1300 से अधिक वैकेंसी