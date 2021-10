UP TET Exam 2021: यूपी टीईटी के लिए किया है आवेदन तो इन बातों का रखें ध्यान, देखें पूरी जानकारी

UP TET Exam 2021 का आयोजन 28 नवंबर 2021 को किया जाएगा.

नई दिल्ली. UP TET Exam 2021: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET Exam 2021) के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. आवेदन की अंतिम तिथि भी नजदीक आ गई है. ऐसे में जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अब तक UP TET Exam 2021 के लिए आवेदन नहीं किया है, वह ध्यान से 25 अक्टूबर तक अपना आवेदन जमा करा लें. उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन जमा कर सकते हैं.

गौरतलब है कि UP TET Exam 2021 का आयोजन 28 नवंबर 2021 को किया जाएगा. फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपने UP TET Exam 2021 के लिए आवेदन किया है तो इन कामों को जरुर कर लें.

UP TET Exam 2021: इन बातों का रखें ध्यान-UP TET Exam 2021 के लिए आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है. अक्सर उम्मीदवार ऐसा नहीं करते हैं. उन्हें ध्यान से पूरे फॉर्म को चेक कर उसे प्रिंट कर लेना चाहिए.– UP TET Exam 2021 के तारीख को की भी घोषणा की जा चुकी है. जिसके लिए करीबन 1 महीने का समय बचा है. इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी तेजी से और प्रभावित तरीके से करनी होगी.-परीक्षा के लिए तैयारी करने का सबसे प्रभावी तरीका है उसका मॉक टेस्ट देना. इसलिए उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए.

