UPPCL Admit Card 2022 : असिस्टेंट अकाउंटेंट और एआरओ भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें

UPPCL Admit Card 2022 : उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी एआरओ (ARO) और असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. यूपीपीसीएल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.नोटिस के अनुसार यूपीपीसीएल में एआरओ के 14 और असिस्टेंट अकाउंटेंट के 240 पदों पर भर्ती होगी.

यूपीपीसीएल भर्ती परीक्षा 2022 का पैटर्न

कुल प्रश्न- 200कुल मार्क्स- 200निगेटिव मार्किंग-परीक्षा में प्रत्येक गलत जवाब पर सही में से एक चौथाई अंक काट लिए जाएंगे.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

-सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं– अब Vacancy/Result’ Tab पर विजिट करें– अब View/Download’ given against ‘DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ONLINE EXAM (CBT) FOR THE POST OF “ASSISTANT REVIEW OFFICER” AGAINST ADVT. No. 05/VSA/2021/ARO’ or ‘DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ONLINE EXAM (CBT) FOR THE POST OF “ASSISTANT ACCOUNTANT” AGAINST ADVT. No. 06/VSA/2021/AA’ लिंक पर क्लिक करें– अब स्क्रॉल डाउन करें इसके बाद टिक मार्क करके ‘CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD’ पर क्लिक करें– अब यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करें– अब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें

